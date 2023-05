di Gianni Polverino

Ognuno vo’ scavà ’o ffuoco cu ’e mmane ’e ll’ate.

Chi decide di intraprendere una situazione molto rischiosa, a discapito di tutti gli altri, esponendoli a gravi pericoli. Cercare di risolvere situazioni pericolose non direttamente ma tramite altri, per non esporsi in prima persona.