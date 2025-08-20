Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamenti e uccisioni di animali d’affezione che si stanno verificando sul territorio nazionale, anche e soprattutto per abbandoni degli stessi pelosetti lasciati da soli in casa al caldo senza acqua e cibo – causa vacanze dei proprietari. L’amministrazione comunale di Grottolella, invece , ribadisce il proprio impegno finalizzato alla tutela degli animali d’affezione e conferma la propria determinazione per contrastare il fenomeno del randagismo. L’amministrazione comunale si impegna altresi’ nel favorire forme di adozione consapevole e responsabile di animali d’affezione ai sensi e nel pieno rispetto della legge del 1991 la n. 281 e della legge regionale della Campania del 2019 la n. 3.

Pertanto si rende noto che negli ultimi due anni , per il tramite del canile di Altavilla Irpinia Amici a quattro zampe e con l’apporto delle volontarie si sono effettuate ben dieci adozioni di amici pelosetti e grazie all’apporto di volontarie e volontari sono stati salvati dalla strade altrettanti amici pelosetti.

Inoltre nell’ultimo anno sono state istituite quattro colonie feline sul territorio comunale al fine di fronteggiare le numerose nascite e per il controllo di gattini randagi e il non abbandono degli stessi.

Si ringrazia la ASL di Avellino per il supporto e il lavoro svolto al fianco del nostro Comune.

Tutto ciò premesso.

L’amministrazione comunale di Grottolella lancia la campagna di sensibilizzazione “NO ALLA VIOLENZA SI ALL’AMORE VERSO GLI ANIMALI DOMESTICI”

“ Nei prossimi mesi con gazebi , iniziative pubbliche e distribuzione di materiale informativo si cercherà di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza e la pubblica opinione rispetto alla tematica del rispetto dei diritti degli animali d’affezione, favorendo iniziative di informazione e di comunicazione rivolte principalmente ai proprietari di animali di affezione.

Infine questa amministrazione è pronta ad ogni forma di collaborazione e di confronto con associazioni di volontariato, gruppi di persone e cittadini singoli allo scopo di migliorare la qualità del servizio in merito alle politiche amministrative di tutela del benessere degli animali d’affezione e del contrasto al randagismo” – dichiara Il Vice Sindaco del comune di Grottolella Marco Grossi.