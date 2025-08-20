Mugnano del Cardinale, Ospedaletto e Summonte: Per l’ennesima volta, ancora una notte senza acqua!

Brutta sorpresa per i cittadini di Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte: nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto 2025, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 22:00 alle 06:00 a causa di una significativa diminuzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi, come comunicato da Alto Calore Servizi S.p.A.

La chiusura riguarderà i serbatoi che alimentano i tre Comuni e, avvertono i tecnici, gli effetti sulla distribuzione potrebbero anticipare la sospensione e prolungarsi oltre gli orari indicati, in base ai tempi di riempimento delle condotte. Alla ripresa del flusso potrebbero inoltre verificarsi episodi di torbidità temporanea dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità, ma che richiedono qualche minuto di scorrimento dai rubinetti prima di poterla usare normalmente.

Alto Calore invita gli utenti a consultare il sito web aziendale e i canali social per aggiornamenti in tempo reale e ricorda che per emergenze è attivo il numero verde 800954430.

Ancora una volta, la carenza idrica mette a dura prova le famiglie e le attività locali, alimentando il malcontento tra chi si trova a fare i conti con disagi che sembrano ormai diventare una costante dell’estate in queste zone.