Napoli, tragedia in un cantiere a Rione Alto: muoiono tre operai precipitati da un ponteggio

Napoli – Tragedia sul lavoro questa mattina in via Domenico Fontana, nel cuore del Rione Alto. Tre operai sono morti dopo essere precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri. Stavano lavorando su un’impalcatura mobile, crollata improvvisamente mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione sul tetto di un palazzo di sei piani.

Le vittime sono Ciro Pierro, Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano, tutti dipendenti della ditta Pietroluongo Vincenzo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il cestello montacarichi dell’impalcatura si sarebbe ribaltato all’improvviso, a causa della deformazione del binario su cui scorreva il carrello, facendo precipitare i tre operai nel vuoto. L’impatto è stato fatale: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le indagini e i rilievi sul posto

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente polizia, vigili del fuoco, personale del Nucleo tutela lavoro e polizia scientifica, per avviare i rilievi tecnici e mettere in sicurezza l’area. Dopo l’autorizzazione dei due magistrati della Procura di Napoli, presenti sul posto, i corpi senza vita dei tre lavoratori sono stati rimossi in tarda mattinata.

Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze, documentazione tecnica e materiali per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità sul piano della sicurezza sul lavoro.

Il cordoglio e la presenza delle istituzioni

Sul posto sono accorsi anche l’assessore comunale Chiara Marciani e alcuni rappresentanti della municipalità, oltre a numerosi residenti, sconvolti da quanto accaduto.

“Un’altra tragedia che colpisce lavoratori innocenti. È inaccettabile morire di lavoro”, ha dichiarato un rappresentante sindacale presente sul posto.

L’area resta al momento transennata, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Una tragedia che riapre il drammatico tema della sicurezza nei cantieri, dove troppo spesso le vite degli operai restano appese al rispetto, o alla violazione, di norme fondamentali. Ai familiari delle vittime va il cordoglio della città intera.