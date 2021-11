NAPOLI. Rione Traiano: maltratta la madre. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Menemio Agrippa per la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il figlio aveva avuto comportamenti violenti mettendo a soqquadro l’abitazione e si era ferito poiché aveva rotto una finestra.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno denunciato l’uomo, un 41enne napoletano con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia.

