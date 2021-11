NAPOLI. “Arte indomita”, domani un confronto sulle violenze, differenze di genere, etnie, età ma anche sulla forza e sulla libertà

Domani, lunedì 15 novembre 2021, alle 18:00 presso il “Gran Caffè Gambrinus”, si terrà l’incontro “Arte indomita”, un confronto sulle violenze, differenze di genere, etnie, età ma anche sulla forza e sulla libertà: la letteratura è meravigliosamente indispensabile e parla tutte le lingue. Nel salotto letterario più famoso d’Italia, che ha avuto tra gli ospiti più illustri l’Imperatrice d’Austria Sissi, Gabriele D’Annunzio, Matilde Serao, Benedetto Croce, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, introduce e modera la giornalista Alessia Conte. Interverranno Massimiliano Rosati – imprenditore e titolare del Gran Caffè Gambrinus, Lorenzo Crea – giornalista e direttore Retenews24 e GT channel Ludovica Russo – scrittrice italiana, Francesca Grassi – scrittrice italiana, Antonio Larizza – avvocato e Presidente Artis Suavitas.

“La politica culturale – ha dichiarato l’Avv. Antonio Larizza, Presidente Artis Suavitas Aps – deve necessariamente collocarsi al centro delle strategie di sviluppo e di crescita di un luogo e deve essere assunta come fattore decisivo per la sua valorizzazione. Accanto alla imprescindibile azione di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, è ormai acquisito il ruolo della cultura come risorsa economica per lo sviluppo, risorsa essenziale per la convivenza civile, il benessere dei cittadini, per sostenere i processi di crescita economica di una comunità. La cultura diventa non un valore aggiunto allo sviluppo, ma il cardine di un progetto complessivo di rigenerazione urbana. Solamente attraverso la centralità, in ogni ambito, della “dimensione” culturale sarà possibile ricostruire il meraviglioso tessuto umano e sociale del nostro territorio, pervaso per troppo tempo da una crisi di ideali, di speranze e di prospettive.”

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina fecebook di Binews

