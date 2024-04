Musei a Napoli: cosa fare il 25 aprile!

Il 25 aprile sarai a Napoli e non sai che fare? Il ministro della Cultura, Sangiuliano, ha rinnovato l’iniziativa di rendere gratuitamente fruibili per tre giorni (25 aprile, 2 giugno e 4 novembre) le visite ai Musei d’Italia.

Oltre i musei statali, a Napoli saranno aperti anche il Museo Madre (gratis dalle 10:00 alle 19:30) e le Gallerie d’Italia a via Toledo. Si segnalano inoltre la mostra di Caravaggio al Museo e Real Bosco di Capodimonte e “Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano” al MANN. Imperdibile anche visitare il Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito, che da pochi mesi ospita una mostra sull’autore del Signore degli anelli: “Tolkien. Uomo, professore, autore”. Gratuiti anche i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei. Un’iniziativa che ha investito tutto il territorio nazionale, tingendo in particolare la Campania di gloria. Se Napoli non sembra bastare, vi è la Reggia di Caserta o il Parco archeologico di Paestum e Velia, o la Certosa di San Lorenzo.

Anche solo passeggiare per le strade di Napoli, cuore della Liberazione, sarà una valida alternativa. Non perdete questa occasione!

Sarah Massari