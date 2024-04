AVELLINO. Centro “Il Lampione della Cantonata”: Promuovere la Cultura Restorativa e la Mediazione dei Conflitti

Il 22 aprile 2024, alle ore 9:30, presso il Polo Giovani in Via Morelli e Silvati ad Avellino, si terrà un importante incontro promosso in collaborazione con il Provveditore agli Studi di Avellino, dott.ssa Fiorella Pagliuca, e la coordinatrice del Centro di Giustizia Riparativa, avv. Giovanna Perna.

L’obiettivo di questo evento è promuovere una sensibilità restorativa e le competenze di mediazione dei conflitti, rivolte sia alla comunità scolastica che a quelle familiari, lavorative e penali. La scuola, essendo responsabile della costruzione dell’identità individuale attraverso la trasmissione di buone pratiche, assume un ruolo cruciale nel riconoscere i bisogni di tutti gli attori coinvolti e nel promuovere comportamenti positivi.

In questo contesto, il Centro “Il Lampione della Cantonata” emerge come un importante strumento per la promozione della qualità della vita e dei modelli di relazione all’interno della comunità. La cultura restorativa promossa dal centro mira a favorire un benessere reciproco, in cui si valorizza il punto di vista degli altri e si acquisiscono competenze per contribuire al benessere collettivo.

All’interno di questa cornice, saranno presenti il dott. Centomani, già direttore del Centro Giustizia Minorile Campania, e il dott. Marco Masoni, psicoterapeuta e esperto nel campo della devianza minorile. Questi due esperti discuteranno e terranno un dibattito con gli studenti di alcuni istituti scolastici della città e della provincia.

Parteciperanno anche il Direttore di produzione della fiction “Mare Fuori”, Francesco Pinto, e lo sceneggiatore della stessa fiction, Maurizio Careddu, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni con i presenti.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle dinamiche dei conflitti e per promuovere un approccio restorativo alla giustizia e alla convivenza sociale.