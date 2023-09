MUGNANO DEL CARDINALE: Solidarietà e impegno sociale”, i ragazzi di” Villa Santa Filomena” partecipano attivamente ai lavori di rifacimento della facciata della chiesa di San Michele

A pochi giorni dalla celebrazione in onore di San Michele, i ragazzi di “VILLA SANTA FILOMENA “ partecipano attivamente ai lavori di rifacimento della facciata della chiesa dedicata, appunto, al Santo. La Cappella di San Michele è situata praticamente accanto alla struttura, i ragazzi hanno sempre partecipato con estrema fede e riconoscenza ai momenti di preghiera che si sono svolti negli anni all’interno della piccola ed accogliente Chiesa. Oggi, frenetici, con orgoglio e fierezza, come testimoniano le immagini, hanno partecipato ai lavori di rifacimento della facciata, a dimostrazione che questi ragazzi si sentono parte della comunità che li ospita ormai da tanti anni i progetti organizzati da “Villa Santa Filomena “ per i suoi ospiti coinvolgono sempre il territorio, il fine, unico e prezioso, è proprio quello di “INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO “. In quest’occasione ci teniamo a rafforzare un messaggio importante, quello che d’altronde riguarda anche il benessere di una comunità: l’opportunità di sentirsi utili è di fondamentale importanza, non solo per i disabili, ma per chiunque. La voce forte che grida di “esistere” appartiene ad ognuno di noi ed è una voce che non può essere ignorata.

Carla Carro