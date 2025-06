Montevergine, momenti di apprensione sulla funicolare: bloccata a mezz’aria, soccorsi una ventina di ragazzi. Nessun ferito

Attimi di apprensione questa mattina sulla funicolare di Montevergine, che collega Mercogliano al celebre santuario mariano in provincia di Avellino.

Intorno a mezzogiorno, un gruppo di circa venti ragazzi è rimasto bloccato all’interno della cabina, sospesa a mezz’aria, a causa dell’attivazione automatica del sistema di sicurezza dell’impianto.

Il guasto ha provocato l’arresto immediato della corsa. Fortunatamente, il personale della Air Campania, azienda che gestisce la funicolare, è intervenuto con prontezza: nel giro di pochi minuti tutti i passeggeri sono stati riportati a valle incolumi e in piena sicurezza.

In una nota ufficiale, Air Campania ha spiegato che: “Nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio dell’impianto.”

Come previsto dai protocolli di sicurezza, il servizio è stato immediatamente sospeso in via temporanea per consentire le opportune verifiche tecniche e accertare le cause che hanno portato all’attivazione del sistema di emergenza.

L’episodio si è fortunatamente concluso senza conseguenze per i giovani passeggeri e senza necessità di intervento sanitario, ma ha comunque generato preoccupazione tra i presenti.

Air Campania conferma che ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine dei controlli tecnici in corso.