MONTEMILETTO. L’Associazione “Wind of Change“ contro il fenomeno del randagismo. Un pomeriggio speciale per sensibilizzare le persone. Le foto

Nell’ ambito dell’ Estate Montemilettese, la Wind of Change , Associazione il cui intento è formare ed informare, in collaborazione con Ciotole piene… pance felici ODV Rescue Italia delle sezioni di Forino e Monteforte Irpino, con il Patrocinio del Comune di Montemiletto, ha presentato un pomeriggio esperenziale per orientare a quella che può essere una buona prassi da seguire per contrastare il fenomeno del Randagismo. Tale piaga ha origini conosciute, è un fenomeno indagato, studiato da organizzazioni mondiali come l’OIE (World Organization for Animal Health), contro il quale sono state da tempo elaborate delle strategie, purtroppo ignorate, disattese, sconosciute anche a chi si occupa di animali, certamente a moltissimi amministratori locali.

Montemiletto attraverso il Sindaco , l’ Avv . Massimiliano Minichiello e l’ Amministrazione Comunale si è resa disponibile a cambiare rotta e a permettere alle associazioni di poter esprimere attraverso i vari ospiti intervenuti, una campagna di sensibilizzazione significativa che ha coinvolto tante generazioni insieme e davvero tutti si sono sentiti partecipi e entusiasti di questo tipo di pomeriggio esperenziale.

Sono intervenute le Guardie ecozoofile dell’ International Club rispettivamente delle sezioni dei comuni di Bisaccia e Monteforte Irpino e l’ A.P.S. SOS Natura che da sempre presenti sul territorio, affrontano la tematica e il fenomeno senza risparmio e con tanto impegno.

Fondamentali sono stati gli interventi del Medico Veterinario , la Dottoressa Cristina Tulimiero, la quale ha svolto visite gratuite ai pet che con l’ ausilio dei propri padroncini, si sono recati al gazebo predisposto e che hanno potuto constatare disponibilità, impegno, professionalità.

Di grande spessore e rilievo l’ intervento della Dott.ssa Angela Coppola, specializzata in kinesiologia emozionale, che ha spiegato l’ importanza dell’ utilizzo dei fiori di Bach nei cani, apportando esempi significativi rispetto a casi affrontati sino a questo momento. Ma al di là delle spiegazioni è intervenuta in maniera empatica ed emozionale.

Importante e significativa la dimostrazione cinofila, tenuta dalla Polizia Penitenziaria Unità Cinofila Nucleo Regionale Campania Distaccamento Antidroga Avellino con il Sovrintendente Francesco Napolitano Responsabile Distaccamento Antidroga Avelino e l’Assistente Capo Coordinarore Sabatino Della Monica, con i cani Spike e Masaniello .

Non solo Randagismo. Bensì strategie di contrasto al traffico di stupefacenti.

Prevenzione e contrasto rappresentano linee efficaci per la repressione del consumo di sostanze stupefacenti e spiegarlo alle nuove generazioni diventa condizione e atto di responsabilità.

I presenti hanno potuto assistere alla ricerca di sostanze stupefacenti da parte delle unità cinofile.Il Sovrintendente Napolitano e l’ Assistente Capo Della Monica hanno spiegato il rapporto di simbiosi che si instaura tra conduttore e cane .Cani addestrati con il metodo della ricompensa .

Un contributo a tema , è stato svolto dalle allieve professioniste della scuola di danza Dream Memory Academy di Isabella Colella con la Maestra Veronica Grieco.

Non è mancato il Dog Show finale . In passerella ben 21 cani.

“6 zampe , una coda e un sogno da Incentivare per ribadire il Nostro No al Randagismo” è un titolo complesso, perché complessa è la tematica.

Eppure contiene l’ inizio di un pensiero che se comune darebbe la possibilità a tante anime di salvarsi e di salvare.