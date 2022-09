SPERONE. Il gruppo “Uniti per Sperone” chiede la calamità naturale per le nocciole

L’annata di Nocciole è stata negativa, per quantità/qualità del prodotto.

Come Uniti per Sperone stamattina abbiamo proposto,con apposita mozione indirizzata ad Assessore Sofia D’Anna (attivita produttive) e al Sindaco denominata “Mamoria e Identità”, di organizzare un incontro con i coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli per condividere una risposta a questa situazione.

Una strada può essere una richiesta da fare al UOD di Avellino (Ispettorato Agrario/Regione Campania) di riconoscimento del danno.

Attendiamo fiduciosi”.