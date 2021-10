MONTEFREDANE. Incendio autoarticolati, operazioni di messa in sicurezza per l’intera giornata

È continuata ancora per tutta la giornata di oggi 17 ottobre da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’opera di spegnimento e messa in sicurezza del deposito di autoarticolati di Arcella la frazione di Montefredane, che questa notte è stato interessato da un vasto e violento incendio di undici pesanti automezzi. Per spostare le carcasse si è reso necessario l’intervento di uno scavatore dal Comando di Napoli, supportato da un mezzo meccanico del Comando di Avellino.

