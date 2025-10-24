Innovazione e sostenibilità: all’Università di Salerno le Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo. Oggi tappa aSperone alla Filano SRL – Video

Due giorni di confronto tra esperti, tecnici e imprese per il futuro della corilicoltura italiana

Si è conclusa con grande partecipazione la due giorni delle Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo, promossa dal Gruppo di Lavoro SOI Frutta Secca in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) dell’Università di Salerno.

L’evento, dal titolo “Innovazioni per una corilicoltura sostenibile”, ha riunito ricercatori, agronomi, tecnici, studenti e imprenditori agricoli provenienti da diverse regioni italiane, per confrontarsi sui temi più attuali della filiera corilicola: sostenibilità economica e ambientale, biodiversità, innovazione tecnologica, cambiamenti climatici e difesa dalle avversità.

La prima giornata, svoltasi presso il Campus di Fisciano, ha visto una sessione ricca di interventi scientifici e tecnici coordinati da Roberto Botta, Giuseppe Celano, Valerio Cristofori, Giulia Giunti e Antonio Capone, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali.

Nel pomeriggio si sono tenute dimostrazioni pratiche in campo, con la presentazione di nuove tecnologie di agricoltura di precisione, tra cui droni, sensori e sistemi di mappatura per il monitoraggio dei noccioleti.

La seconda giornata (24 ottobre) è stata dedicata alle visite aziendali presso realtà produttive campane.

Tra le tappe più significative, quella presso l’azienda Filano SRL di Sperone (AV), specializzata nella lavorazione e trasformazione del nocciolo.

Qui, professori, esperti del settore e studenti universitari hanno potuto osservare da vicino le diverse fasi del processo produttivo, dalla selezione del frutto alla tostatura e alla preparazione per l’industria dolciaria, apprezzando la qualità e l’innovazione tecnologica adottate dall’impresa irpina.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto tra il mondo della ricerca accademica e quello imprenditoriale, evidenziando il ruolo strategico delle aziende locali nel promuovere una filiera del nocciolo moderna, sostenibile e competitiva.

Le Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo hanno dunque confermato l’importanza di fare rete tra università, imprese e territorio, con l’obiettivo comune di valorizzare una delle eccellenze agricole più rappresentative del Mezzogiorno.