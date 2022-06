Il Real Avella al torneo Coppa del Sud di Sibari

di Marco Esposito

Quattro giorni di puro sport nella bella Sibari che ha ospitato il decimo torneo ‘Coppa del Sud’. Tante le scuole calcio presenti con varie categorie, tantissime le partite disputate tra i vari campi del Malusa Village. Tra queste ha partecipato il Real Avella non nuova a questo torneo. Tre le categorie in campo: 2008, 2010 e 2013. Tra un tuffo in piscina e una partita, i giovani allievi hanno conquistato ottimi traguardi battendo società nettamente più forti. Entriamo nel dettaglio, Categoria 2013 che con i più piccoli si guadagna una semifinale chiudendo con un ottimo terzo posto, categoria 2010 che arriva in semifinale e che lotta a denti stretti in un triangolare di puro stile contro il Napoli Nord e il Futura Soccer, purtroppo non vedono la finale per un soffio classificandosi terzi, categoria 2008 che strappa la semifinale al Nocera Soccer 2 e guadagna la finale contro lo Sporting San Giorgio. Una partita di pura qualità, lottata con grinta e mantenendo lo 0-0 per quasi tutta la partita, ma il sole cocente, la stanchezza e qualche errore arbitrale, porta via un primo posto meritatissimo classificandosi secondi. Fine torneo ma tante soddisfazioni per il presidente Gennaro Pecchia e tutta la società. Tre i trofei portati a casa, la Coppa di Partecipazione, la Coppa secondo Posto e la più importante, la Coppa Disciplina, già, perché il Real Avella è stata la scuola calcio più disciplinata del torneo, sia in campo che fuori e questo ha battuto tutti, molto più di un primo posto.(foto di Marco Esposito)

