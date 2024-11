Il Nola continua a vincere: battuto il Montecalcio

Un gol per tempo consente al Nola 1925 di imporsi. Nella gara di domenica mattina, i bianconeri vincono in trasferta contro il Montecalcio e si avvicinano alla vetta, ora distante solo 3 punti. I ragazzi di mister Farina, privi di Vitolo per infortunio ma con un recuperato Cozzolino, iniziano bene e prendono subito il controllo del gioco.

La partita è chiara fin dai primi minuti, e il vantaggio arriva al 32′: Melillo, ricevuta palla in area, si libera con eleganza del difensore avversario, ma viene atterrato. L’arbitro concede il rigore, e Pozzebon dal dischetto è infallibile. Il Nola non lascia spiragli per la rimonta dei padroni di casa e, anzi, nei primi minuti del secondo tempo allunga il vantaggio con una conclusione dalla distanza di Costanzo, che segna così il suo primo gol in maglia bianconera.

Poco dopo, i bianconeri sfiorano il terzo gol in contropiede, ma Dell’Orfanello non riesce a superare il portiere Di Marzo. All’87′, il neo entrato Caccavallo prova un tiro a giro, ma il giovane portiere locale è attento e devia in corner. Una vittoria importante per il Nola su un campo difficile, che rappresenta un segnale forte per il campionato.

Dichiarazioni

“È stata una bella partita,” ha dichiarato mister Francesco Farina. “Abbiamo vinto meritatamente e l’abbiamo gestita bene fino al secondo gol. Dopo, abbiamo pensato a conservare il risultato, ma avremmo potuto segnare altri gol. Sono contento per Caccavallo, che è rientrato e ha sfiorato il gol. Possiamo migliorare ancora, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Continueremo a lavorare per crescere, ma per ora va bene così, si gioca bene. In 14 partite abbiamo mantenuto la porta inviolata per 10 volte, il che dimostra che siamo solidi, subiamo poco e realizziamo a sufficienza.”

“Contento per il mio gol, il primo con questa maglia,” ha aggiunto Davide Costanzo, “e felice per la vittoria della squadra. La partita era difficile anche per via dell’orario, ma abbiamo saputo gestire bene la situazione. Il campo presentava qualche difficoltà, ma ci siamo adattati subito. Siamo un grande gruppo, una vera famiglia, e i nuovi arrivati si sono integrati alla perfezione. Dedichiamo, come sempre, la vittoria ai nostri tifosi.”

Tabellino

Reti: Pozzebon rig. 32′ (N), Costanzo 52′ (N).

Montecalcio: Di Marzo, Della Rocca, Perretta, Rosolino, Raucci, Gallego, Ricciolino (De Vivo), Capuano A. (Marigliano), Giliberti (Guadagni), Schinnea, Rimoli (Castaldo). A disposizione: Manno, Salvati, Capuano G., Esposito, Ruggiero. Allenatore: Angelo Iervolino.

Nola 1925: Pellino, Costanzo, Cassandro, Pepe, Cacciatore (De Luca), Dell’Orfanello, Melillo (Biason), Cozzolino, Varsi (Liccardi), Pozzebon (Caccavallo), Filosa (Caropreso). A disposizione: Angarelli, Pagano, Papa, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Ruggiero di Salerno (assistenti Porcelli di Benevento e Rossi di Benevento).

Note: Ammoniti Della Rocca, Salvati, Raucci, Schinnea e Gallego per il Montecalcio; ammoniti Cacciatore e Pellino per il Nola.