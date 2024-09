Grande Successo per il Premio Letterario Terra dei Padri: Celebrata la Cultura Dannunziana a Pescara

Grande successo per la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Terra dei Padri, svoltosi nel pomeriggio di sabato 21 settembre 2024 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Questo prestigioso evento ha visto la partecipazione di giovanissimi studenti, studiosi, intellettuali, poeti e romanzieri, i cui lavori sono stati celebrati e premiati. La presentazione e conduzione è stata affidata ad Antonietta Florio.

Sono intervenuti oltre all’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota (anche nelle vesti di Vicesindaco), l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pescara, Valeria Toppetti, il presidente del Premio Pierfranco Bruni (presidente della Capitale Italiana del Libro 2024) e Franca De Santis presidente dell’associazione organizzatrice Terra dei Padri che ha dichiarato: “sono molto soddisfatta di come é andato l’evento, veicolo di promozione non solo della cultura dannunziana e patriottica, ma anche per autori e intellettuali emergenti e di conferma per quelli già affermati”.

Durante la cerimonia, é stata presentata l’antologia che porta il titolo “La Divina e il Vate, nella recita del sogno” per Tabula Fati editore Marco Solfanelli che raccoglie tutte le opere ritenute meritevoli, offrendo una panoramica delle nuove voci emergenti nel panorama letterario italiano.

A tal proposito sull’antologia edita da Tabula Fati ha spiegato Antonietta Florio: “Un’antologia come quella di Terra dei Padri, pubblicata da Edizioni Tabula Fati e dedicata a Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse, due figure iconiche del Novecento che hanno costruito e dato all’Italia un’identità culturale, testimonia di quanto la letteratura e l’arte, declinata nelle sue varie forme, sia fondamentale per rinsaldare l’unione di un Paese”.

Gli fa eco l’editore Marco Solfanelli che ha aggiunto: “Il concorso Terra dei Padri e la pubblicazione delle opere vincitrici sono una buona occasione per giovani e adulti di confrontarsi con testi poetici e narrativi su temi storici e letterari per riaffermare i valori identitari della Nazione”.

Fra i relatori anche Maurizio Abbate presidente ENAC Ente Nazionale Attività Culturali ed il professore Antonio Fares

Nel corso dell’evento, oltre ai ragazzi delle scuole e ai docenti che hanno partecipato e sono stati premiati, sono stati assegnati Premi di Eccellenza e Premi di Riconoscimenti Speciali a Cristiano Vignali, Maria Pia Pagani, Anna Montella e Gioia Senesi.

A tal proposito, ha commentato Cristiano Vignali: “La promozione della cultura dannunziana rientra in quella dell’identità nazionale, perché il Vate d’Italia Gabriele d’Annunzio é stato l’ultimo dei grandi letterati dell’Umanesimo e l’ultimo dei padri della Patria del Risorgimento”.

Per il teatro c’è stata la partecipazione della Compagnia Teatrale CTE di Esanatoglia con Massimo Ballanti in Gabriele d’Annunzio e Daniela Bartocci in Eleonora Duse.

La mattina di domenica 22 settembre 2024, invece, introdotto da Franca De Santis, si é svolto, presso il Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio in Pescara, un convegno dedicato alla figura di Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse nella panoramica letteraria internazionale, con i saluti della dott.ssa Nadia Castelnuovo della Direzione Musei e Valeria Gambi referente dei servizi educativi del Museo per conto di MusA Connessioni. Nel corso dell’evento Pierfranco Bruni ha tracciato una linea poetica inedita fra Gabriele d’Annunzio e Franz Kafka attraverso i luoghi dannunziano che quest’ultimo ha voluto visitare. Maria Pia Pagani ha esplorato la condivisione delle biblioteche personali fra d’Annunzio e la Duse. E’ seguito dunque un dialogo con il pubblico attento e attivo circa la problematica della collocazione delle opere letterarie.

