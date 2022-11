Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Domani, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Questura di Napoli sarà impegnata nella campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Quest’anno sarà diffusa la nuova edizione dell’opuscolo realizzato dalla Polizia di Stato “Questo non è amore”, un importante strumento da cui attingere informazioni e consigli utili sul fenomeno, anche attraverso storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze.

Domattina, dalle 9 alle 14, un camper della Polizia di Stato con un’equipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Denunce e dell’ Ufficio Sanitario sarà presente in piazza San Francesco a Capuana per incontrare donne e potenziali vittime di maltrattamenti al fine di fornire loro indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti del Liceo Statale Pasquale Villari e personale specializzato dei centri antiviolenza del Comune di Napoli.