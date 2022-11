Forino (Av): Si rinnova la Festa dell’ Albero. Appuntamento per Lunedì 21 Novembre

Il Comune di Forino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo lunedì 21 Novembre festeggiera’ la giornata nazionale degli alberi. Per l’occasione verrà messo a dimora un alberello di ulivo, simbolo di pace e di rinascita presso la Scuola dell’ Infanzia di Celzi per ricordare l’ importanza degli alberi, il loro contributo alla vita e alla lotta al cambiamento climatico.“Chi pianta un albero pianta una speranza”, è la frase che accompagnerà questa giornata dedicata all’ambiente, che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare tutti, soprattutto i più piccoli, a tematiche quali la tutela dell’ambiente, del territorio, della natura.

