Forino (Av): Lorenzo Cipolletta il campioncino Forinese alla corte della “Cantera” dell’ U.S. Avellino

“Cantera” è un termine spagnolo (che significa “cava”) e, nel gergo sportivo, indica un vivaio di giovani talenti, ovvero scuole giovanili gestite dalle società sportive. Tra le più illustri troviamo la famosissima “cantera” del Barcellona, esempio notissimo da cui sono usciti grandi campioni.

Negli ultimi anni anche l’U.S. Avellino 1912, squadra militante nel Campionato di Serie B, ha deciso con convinzione di investire e credere nei giovani, anche provenienti dalla stessa provincia irpina.

Anche Forino, orgogliosamente, sta alimentando le fila biancoverdi per questo grande progetto con nuovi atleti e calciatori. Emblema di ciò è il giovane Lorenzo Cipolletta. Nato ad Avellino il 13 gennaio 2011, cresce nell’ASD Forino e nel 2019 si inserisce nel progetto Cantera dell’U.S. Avellino, giocando da terzino destro fino allo scorso anno, quando ha disputato il campionato regionale Under 15 “sotto età”, ricoprendo sia il ruolo di terzino destro che sinistro.

Quest’anno, dopo tantissimi sacrifici, è arrivata la firma sul contratto per il biennio 2025/2027 con l’Under 15 Nazionale Campionato A/B. Un primo importante traguardo che suggella l’impegno, la volontà e le capacità calcistiche di Lorenzo, al quale vanno i migliori auguri di una luminosa carriera sportiva nel mondo del calcio.