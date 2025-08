Emergenza incendi tra Terzigno, Boscoreale e Pompei: l’amministrazione invita i cittadini a restare in casa con porte e finestre chiuse

Terzigno (NA), 6 agosto 2025 – A causa dei numerosi incendi che stanno interessando l’area compresa tra Boscoreale, Pompei e via Lavarella a Terzigno, il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, e l’assessore alla Polizia Municipale, Domenico Auricchio, hanno diramato un avviso urgente rivolto a tutta la cittadinanza.

Le autorità comunali raccomandano fortemente ai residenti di tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni per prevenire l’inalazione di fumi che potrebbero essere nocivi per la salute. La situazione, segnalano le autorità, è in costante monitoraggio, e sul posto sono già in azione le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per contenere le fiamme e limitare i danni.

Le condizioni meteorologiche, con temperature elevate e vento, stanno purtroppo aggravando la diffusione degli incendi, rendendo più difficile l’intervento delle squadre di soccorso.

Il Comune invita la popolazione a seguire solo le fonti ufficiali per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e a segnalare immediatamente eventuali nuovi focolai o situazioni di pericolo alle autorità competenti.

L’amministrazione comunale ha dichiarato di essere pronta ad adottare ulteriori misure precauzionali nelle prossime ore, se la situazione dovesse peggiorare.