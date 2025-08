BOSCOREALE: “crumble” per il pusher 24enne. Arrestato dai Carabinieri

Cocaina, marijuana, hashish: circa 250 grammi di stupefacenti, rinvenuti dai Carabinieri nell’abitazione di un incensurato di 24 anni. Succede a Boscoreale e il campionario di droga sequestrata ricalca quello di decine di altri episodi simili. Quello che ha incuriosito i militari è stata una piccola dose di “crumble”. Si tratta di una sorta di resina ottenuta dal trattamento della cannabis. Ha consistenza cerosa e, singolare particolarità, può essere anche impiegato nella preparazione di dolci o torte salate.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.