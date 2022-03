Baiano-Sperone. Poetilandia, mette casa al “Giovanni XXIII”. Virus e guerra in Ucraina, chiavi ispiratrici dell’evento.

In occasione della GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA, si è svolta presso l’ I.C. “Giovanni XXIII–Parini” di Baiano-Sperone, la premiazione della poesie vincitrici del concorso “Benvenuti a Poetilandia: coloriamo le emozioni!!!”, rivolto agli alunni della Secondaria di Primo Grado. L’iniziativa è stata promossa dal Dirigente Scolastico, professor Vincenzo Serpico, con la finalità di voler fare uscire allo scoperto le emozioni, i sentimenti, le energie della fantasia e della poesia presenti nei cuori e nelle menti di ragazze e ragazzi.

“Benvenuti a Poetilandia: coloriamo le emozioni!!!” è l’imperativo necessario in questo tempo di pandemia, dove si è alla ricerca di dare spazio ai propri sentimenti, al mondo che ci portiamo dentro, abitato dalle più diverse emozioni. La poesia è capace di dare loro un volto e un suono e può diventare veicolo di speranza, di ottimismo e di contagio alla forza nel credere, anche quest’anno, che, prima o poi “Tutto andrà bene”!!! L’evento è stato coordinato dalla professoressa Anna Napolitano che, insieme con le docenti membri anch’esse delle commissioni, professoresse Anna D’Avanzo e Rosa Scordo per le classi prime, Anna Conedera e Maddalena Dobellini per le seconde, Orsola Alfieri e Teresa Simonetti per le terze, ha premiato in un clima di entusiasmo e di emozionante attesa le poesie vincitrici.

Per le classi prime è stato assegnato il primo posto alla poesia “In una campana di vetro“ dell’alunno Albino Sorice di I F, il secondo a “Voglio dipingere il Corona” di Vittorio Roselli di I E, il terzo a “Le emozioni suscitate dal Corona virus” di Alessandra Barba di I E. La menzione speciale è stata attribuita a “Le emozioni sono …”di Ciro Maietta di I G.Per le classi seconde ha ottenuto il primo posto la poesia “Oggi con il cuore tocco il cielo”di Vittoria Ferrara di IIE, il secondo “Coloriamo le emozioni !!! “Andrà tutto bene …” di Mario Sgambati di II D, il terzo posto ha avuto un ex aequo con “ Crepuscolo di febbraio “ di Aurora Sabatino di II A ed “Emozioni” di Sebastian D’Avanzo di II E. Le menzioni speciali sono toccate alle poesie “Emozioni” di Stefano Candilio di II C e ad “E’ solo una fase della vita”di Andrea Ascione Del Gatto Yamileth di II E. Per le classi terze è risultata prima classificata “I sentimenti” di Carol Ferrante di IIIE, seconda classificata “Rivoglio la mia vita “ di Francesca Colucci di III E, terze classificate, con un ex aequo, “Un’ iniezione di fiducia” di Gabriella Monteforte di III E e “ Quand’ ero piccolo” di Gabriele Mastro di III E .Le menzioni speciali sono state attribuite a “Ce la faremo” di Giovanna Vitale di III E e a ” Voglia di ricominciare “di Clara Marretti di III F.

Dopo la proclamazione ogni alunno ha declamato la sua poesia con intensità e partecipazione creando un clima di condivisione ed empatia e offrendo un messaggio di speranza, tanto più significativo in un momento storico come quello attuale durante il quale al vento della pandemia si mescola fredda ed impetuosa l’eco del recente conflitto russo–ucraino.

