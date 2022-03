Amos Partenio a San Martino Valle Caudina per la prevenzione in rosa

Continua la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Ieri, domenica 20 marzo, gli ambulatori delle visite gratuite sono stati allestiti a San Martino Valle Caudina. Il Villino del Balzo di via Imbriani ha ospitato le volontarie, il senologo dottor Carlo Iannace, il dermatologo dottor Raffaele Iandoli, l’audioprotesista dottor Emilio Viscione e le tantissime persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti.

L’associazione Amos Partenio ringrazia i medici che sono intervenuti per il loro prezioso operato, l’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, in particolare il sindaco Pasquale Pisano e l’assessore Beniamino Villanova per la collaborazione e l’ospitalità ormai consolidate negli anni, il presidente della Protezione Civile Franco Esposito e le volontarie Carmela e Tina per l’accoglienza e l’aiuto, il volontario Vincenzo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri per il supporto logistico, e tutte le persone che hanno partecipato e continuano a seguirci, credendo fortemente nella prevenzione.

In attesa delle prossime date dedicate alla prevenzione che potrete trovare sulla nostra pagina Facebook Amos Partenio e su Amdos Campania, vi annunciamo che è già disponibile la nuova t-shirt dell’Ottava Camminata Rosa, presentata insieme alle altre associazioni, la scorsa settimana, dal nostro dottor Carlo Iannace. L’evento si terrà il 18 settembre 2022 e noi siamo già in grande fermento, perché come sempre non vediamo l’ora di camminare insieme per la vita, e quest’anno anche per la pace.

adsense – Responsive – Post Articolo