BAIANO. Identificato il giovane che si è tolto la vita

Questa mattina, una terribile vicenda ha scosso la comunità mandamentale. Il giovane trovato morto era residente a San Vitaliano e aveva 37 anni, trovato impiccato in località Arciano , nei pressi del casone della comunità montana Partenio-Vallo Lauro.

Dopo la diffusione della notizia, i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avvisato la famiglia del giovane. Scene strazianti si sono verificate quando i parenti del ragazzo è giunta per il riconoscimento e ha visto il figlio purtroppo senza vita.

Questa vicenda ha sconvolto non solo l’area baianese, dove si è verificata l’immane tragedia, ma anche l’area nolana, dove il giovane era molto conosciuto. La comunità è in lutto e si stringe intorno alla famiglia, esprimendo profonda solidarietà e dolore per la perdita.

Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire cosa ha spinto il 37enne ha togliersi la vita.