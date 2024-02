BAIANO. I Sognattori in tournée a Solofra, Ariano Irpino e Rocca d’ Arce

Chi non muore, si rivede, si replica in … tournée regionale in Campania e nel Lazio, in Ciociaria, la commedia di Franco Pinelli, che ne cura la regia. E le fa da viatico l’ effervescente e applaudita performance realizzata da I Sognattori, nelle tre serate di spettacoli proposti la scorsa settimana con l’ en plein di pubblico, al Colosseo. Un successo di coralità e interessanti capacità espressive, frutto di impegno,passione e preparazione accurata.

In replica di tournée, I Sognattori, e,- per completezza … di ragione sociale, va ben cerchiata a tutto tondo la componente de Le Sognattrici-, presenteranno il 2 e il 3 marzo la commedia di Franco Pinelli, nell’accogliente Sala Arteatro, a Solofra. Il 7 aprile, invece, sarà proposta al pubblico dell’ Auditorium comunale, ad Ariano Irpino.

In 5 maggio, I Sognattori danno appuntamento al pubblico del Teatro Federico II, a Rocca d’ Arce, il borgo-balcone che s’affaccia sull Valle del Liri, tra le mete più ambite del turismo che coniuga attrattiva paesaggistica- naturalistica, con la bella cascata della Pilella, e uno straordinario ventaglio di memorie storiche pre-romane, ancorate ai costumi e alle usanze dei Volsci.