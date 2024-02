“Storie, Pensieri e Parole per la Legalità” a Sperone, con don Maurizio Patriciello

Il Comune di Sperone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini”, si appresta a celebrare una giornata dedicata alla legalità, fissata per lunedì 4 marzo 2024 alle ore 10 presso la palestra della scuola Primaria “Ennio Pulcrano” a Sperone.

L’evento, intitolato “Storie, Pensieri e Parole per la Legalità”, si propone di sensibilizzare la comunità su tematiche fondamentali legate alla legalità e alla lotta contro ogni forma di illegalità, promuovendo un senso di responsabilità e cittadinanza attiva soprattutto tra i più giovani.

Uno degli ospiti d’onore di questa significativa iniziativa sarà don Aniello Patriciello, il parroco anticamorra noto per il suo impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali. Don Aniello, parroco di San Paolo Apostolo e Parco Verde di Caivano, porterà la sua esperienza e il suo messaggio di speranza, incoraggiando la comunità a resistere e a promuovere valori di giustizia e legalità.

Durante l’evento, si prevede la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Comprensivo, i quali avranno l’opportunità di condividere le proprie riflessioni, storie e pensieri sulla legalità. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella costruzione di una società consapevole e impegnata nella promozione di un contesto sociale basato su principi etici e legali.

La scelta della data non è casuale, il 4 marzo è infatti una giornata simbolica per il nostro Paese, in quanto coincide con l’anniversario della strage di Capaci, un tragico evento che ha segnato profondamente la storia italiana e che richiama alla memoria l’importanza di combattere la criminalità organizzata.

L’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo invitano tutti i cittadini a partecipare a questa giornata, contribuendo così alla costruzione di una comunità coesa, consapevole e impegnata nella promozione di valori di legalità e giustizia. “Storie, Pensieri e Parole per la Legalità” diventa così un momento di riflessione e condivisione, un passo concreto verso la costruzione di un futuro basato su principi etici e morali.