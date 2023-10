BAIANO CIVICA informa i cittadini sulla questione rifiuti

La compagine di Baiano Civica sente l’obbligo di dare informazioni corrette ai propri concittadini in merito al tema “rifiuti”. Questo perché il tema è stato oggetto di accese discussione politico-amministrative nelle ultime settimane e, in alcuni casi, sono state date una serie di informazioni errate ai cittadini.

Per questo, su un tema così complesso, noi crediamo si debba procedere ad una corretta e facile informazione nei confronti dei cittadini.

Per comprendere bene le dinamiche attuali bisogna analizzare una serie di elementi.

Partiamo dalle normative.

La legislazione europea ha definito il nuovo concetto di “ciclo integrato dei rifiuti” stabilendo principi volti rendere autonome nella gestione dei propri rifiuti le aree ottimali individuate per territorio.

L’Italia ha recepito la normativa europea con il TUA – Testo unico sull’Ambiente (Dlgs 152/2006) stabilendo, tra le altre cose, l’obbligo di gestione in forma associata del ciclo dei rifiuti. Il legislatore nazionale ha poi delegato le regioni per la puntuale individuazione delle aree ottimali, delle forme di gestione ecc…

Pertanto, la gestione in autonomia come oggi condotta dal Comune di Baiano non sarà più possibile per legge.

QUINDI LA COSTITUZIONE DI UN S.A.D. (Sub Ambito) NON SIGNIFICA MANTENERE LA GESTIONE ATTUALE.

Orbene, la Regione Campania ha recepito la normativa nazionale individuando per il territorio della Provincia di Avellino un singolo ATO con relativo Ente d’Ambito.

Ora, a norma di tutta la sopracitata legislazione in materia, si possono individuare alcuni obblighi per i comuni:

1. I comuni devono condurre la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in forma associata;

2. I comuni vengono associati in aree territoriali ottimali individuate negli ATO (Ambiti territoriali ottimali) gestiti dagli Enti d’Ambito;

3. Gli Enti d’Ambito definiscono il modello di gestione del proprio ATO;

4. Per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti gli ATO devono adeguarsi alle normative e alle direttive di

ARERA.

Soprattutto in relazione all’ultimo punto, gli ATO hanno l’obbligo di realizzare una rete di infrastrutture al fine di raggiungere l’autonomia nella gestione, nel riciclo, nel recupero e nello smaltimento dei propri rifiuti. Tutto questo significa fare investimenti milionari per costruire: centri di recupero, centri di riuso, siti di smaltimento, siti di stoccaggio, ecc.

Ora passiamo ai fatti.

Il percorso del nostro ATO verso una gestione unica inizia nel lontano 2018.

Le decisioni per le gestione dell’ATO vengono prese dall’assemblea dai sindaci della provincia di Avellino. L’assemblea dei Sindaci ha deciso due cose:

– Eseguire una gestione unica senza SAD (Sub ambito territoriale), salvo per la città capoluogo che ha esercitato una prerogativa conferitagli dalla legge.

– Affidare il sevizio di gestione alla nuova società pubblica “Irpinia Rifiuti Zero”;

E’ un dovere per noi di Baiano Civica sottolineare che in tutti questi anni di discussione nessun comune mandamentale ha sollevato perplessità rispetto al percorso intrapreso verso la gestione unica dell’ATO senza SAD oltre quello previsto per la città capoluogo.

Ma dobbiamo chiarire che la richiesta di SAD va inoltrata al nostro ATO con il supporto di valido piano economico-finanziario. Questo perché la legge consente all’ATO di rifiutare la costituzione del SAD ove non ritenga la richiesta validamente motivata.

Quindi, nell’interesse dei cittadini, noi di Baiano Civica abbiamo preso in considerazione la proposta avanzata dai Comuni di Sperone e Sirignano per la costituzione del SAD mandamentale dando mandato ai nostri tecnici comunali di lavorare insieme agli uffici degli altri comuni per la realizzazione di un prospetto economico finanziario utile a supportare la nostra richiesta di costituzione del SAD.

Baiano Civica è consapevole del grande coinvolgimento per i nostri concittadini riguardo a un tema così importante. Noi possiamo garantire a tutti di lavorare sempre nell’interesse di Baiano e dei Baianesi.

Per questo un chiarimento in merito a tutta la vicenda andava certamente fatto.

CHIEDIAMO AI CITTADINI DI DIFFIDARE DA CHI SCRIVE SENZA AVERE UN MINIMO DI CONOSCENZA DEI FATTI.

LA STRUMENTALIZZAZIONE DI QUESTIONI COSI’ IMPORTANTI NON RENDE ONORE A CHI LA PORTA AVANTI CON CATTIVA FEDE.

Chiudiamo informando i cittadini del prossimo lavoro che vedrà impegnati i tecnici comunali dei vari comuni mandamentali. Tutto con lo scopo di rendere possibile una scelta consapevole in merito al percorso da intraprendere.