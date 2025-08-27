AVELLINO. Rissa in un locale del centro: interviene la Polizia, giovani identificati

Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato è intervenuta presso una nota attività commerciale del centro cittadino a seguito di una segnalazione di rissa tra alcuni avventori e i dipendenti del locale.

Sul posto sono arrivate le volanti, già impegnate in una costante attività di prevenzione e controllo del territorio in questi giorni. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati e la vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Le contestazioni formulate risultano al momento provvisorie: la responsabilità dei soggetti indagati sarà accertata soltanto all’esito del giudizio.

L’episodio si inserisce in un quadro di attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine sul centro città, con controlli mirati a garantire la sicurezza degli esercizi pubblici e della movida.