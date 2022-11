AVELLA. Standing ovation per il prof. Domenico Fusco premiato a Ladispoli

Nell’ambito della Rassegna Cinematografica “Ladispoli Citta’ Aperta” Premio Massimo Jaboni organizzata da Alessandra Fattoruso presso l’aula consiliare del comune di Ladispoli nei giorni 10/11/12 Novembre 2022 è stato proiettato ufficialmente il cortometraggio “Prima o poi Accade” regia e sceneggiatura di Gianluca Bonucci e produzione di Alessandra Fattoruso. Tra i premi conferiti da parte dell’associazione culturale Tama’ e della Citta’ di Ladispoli c’è’ anche quello del Professor Domenico Fusco originario di Avella il quale ha partecipato come attore nel cortometraggio. Il tema è sul sociale perché si parla di bullismo. Questo cortometraggio nei prossimi mesi girerà’ in tute le scuole italiane per divulgare il messaggio. Ospiti illustri di questa rassegna cinematografica sono stati Daniel Mcvicar, Daniela Fazzolari, Adamo Dionisi, Margherita Remotti, Chiara Baschetti e tanti altri. Voci di corridoio dicono che è in stesura la sceneggiatura del sequel di “Prima o poi Accade” che verrà girato nella prossima primavera sempre presso l’istituto Comprensivo Corrado Melone Ladispoli. Ovviamente il ruolo del Professore Domenico Fusco è’ già confermato, quindi via per un altro progetto a sfondo sociale.