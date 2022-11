Sostenibilità, lotta allo spreco e sicurezza alimentare sono i temi del 33° Convegno regionale dei Cuochi vesuviani

La Sostenibilità, la lotta allo spreco e la sicurezza alimentare, saranno i temi che affronteranno e sui quali si confronteranno a partire dalle ore 16:30, di martedì 6 dicembre, ospitati dall’hotel “Poseidon” di via Cesare Battisti,80 a Torre del Greco, esperti del settore, in occasione del 33° Convegno dell’Associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana Strianese.

Relatori del convengo, saranno Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Rocco Pozzulo, Presidente nazionale della Fic (Federazione Italiana Cuochi), Ferdinando Rossi, componente del Comitato esecutivo Slow Food Campania, Michele Piccolo, imprenditore e titolare del gruppo Piccolo. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni della Campania aderenti all’Urcc (Unione Regionale Cuochi della Campania).

Esperti, esponenti delle istituzioni e dell’impresa affronteranno tematiche di rilievo, divenute sempre più attuali e cruciali per il futuro delle attività legate al mondo dell’enogastronomia. Il Convegno, organizzato dai Cuochi vesuviani aderenti all’URCC della FIC, attraverso questo meeting, intende far sviluppare le tematiche in oggetto che, in un momento tanto particolare per la salute, unitamente al benessere ambientale, sociale ed economico, rappresentano una tematica da prendere seriamente in considerazione cercando di trovare le più idonee ed attuabili soluzioni a queste casistiche. Per iscrizioni ed altre info visitare il sito www.cuochivesuviani.com o contattare l’indirizzo E-Mail: info@cuochivesuviani.com .

Giuseppe De Girolamo