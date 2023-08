AVELLA -I ringraziamenti di don Giuseppe Parisi per la festa di San Romano

Il quartiere di San Romano ha vissuto giorni di intensa preghiera a devozione del suo San Romano e ieri sera si è tenuta anche una serata di agape fraterna. Il parroco don Giuseppe Parisi ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati affinché la tradizione continuasse.

“Festeggiamenti in onore di San Romano martire. Grande partecipazione sia all’ottavario che alla Santa Messa solenne in onore del Santo Martire dal dolcissimo volto. A conclusione dei festeggiamenti, cena spettacolo con ospite d’eccezione il bravissimo Francesco Avella.

RINGRAZIAMENTI E BENEDIZIONI a tutti coloro che hanno organizzato con me in soli due giorni l’evento di fraternità: anzitutto le signore che hanno preparato lo squisitissimo riso all’insalata, il condimento per le freselle e le gustosissime crostate.

Grazie alla pasticceria Pesce di Pasquale Pesce che come ogni anno ha donato una mega torta deliziosissima.

Grazie al caro “Sansone” Francesco Sanseverino che come sempre, insieme ai suoi collaboratori, mette gratuitamente a disposizione della comunità la strumentazione per l’animazione.

Grazie all’amico Domenico Belloisi che non fa mai mancare la sua generosità mettendo a disposizione acqua, coca cola e vino ecc.

Grazie al caro Enzo di BIG BANG che ci ha fornito tutto ciò che occorre tra piattini, forchette, tovaglioli e bicchieri.

Grazie all’amico Vincenzo Cillo “o maccarurar” per la disponibilità di tavoli e sedie.

Grazie al Comitato Festa Madonna delle Grazie e San Sebastiano per aver provveduto a far mettere l’arco illuminato dinanzi alla chiesa.

Il grazie del cuore alla polizia municipale e alla protezione civile.

La disponibilità di queste persone è sicuramente segno di devozione e di amore per la comunità ma è anche espressione di grande amicizia con il sottoscritto, e per questo sono veramente commosso.

Ancora GRAZIE e, se DIO vuole, all’anno prossimo”.