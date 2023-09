ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 29 Settembre 2023

SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE

—————————-



Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 272/93

A Roma il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 17:55 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 18:07 (ora solare)

Luna: 5.50 (tram.) 18.08 (lev.)

Luna piena alle ore 10.58.

Proverbio del giorno:

A San Michele il calore va in cielo. Per San Michele la giuggiola nel paniere.

Aforisma del giorno:

Poco importa che adoriate nell’anima nostra la Verità: se l’errore governa i vostri fratelli in un altro angolo di questa terra che ci è madre comune, e voi non desiderate e non tentate, per quanto le forze vostre ve lo concedono, rovesciarlo, tradite i vostri doveri. (G. Mazzini)

