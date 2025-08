“ACCADDE OGGI”. 4 agosto: una data carica di memoria tra tragedie, guerre e rinascite

4 agosto 1974 – La strage dell’Italicus:

Nelle prime ore del mattino, l’Italia fu scossa da uno dei più gravi attentati della sua storia repubblicana. Alle ore 1:23, un ordigno esplose a bordo del treno Italicus Express, in transito nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, lungo la tratta Roma-Brennero. La bomba, piazzata sotto un sedile della carrozza 5, fece 12 vittime e 44 feriti.

Il treno, affollato da passeggeri in viaggio verso le vacanze estive, si trasformò in una trappola di fuoco e fumo. Tra le vittime, anche Silver Sirotti, giovane capotreno che perse la vita nel tentativo di soccorrere i passeggeri: a lui oggi è dedicata la stazione di Faenza.

L’attentato venne rivendicato dal gruppo neofascista Ordine Nero, e fu parte della più ampia strategia della tensione, una lunga stagione di violenza politica che insanguinò l’Italia tra gli anni ’60 e ’80. Nonostante lunghi processi e indagini complesse, molti mandanti e responsabili dell’attacco rimasero nell’ombra, lasciando una verità solo parziale e una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.

4 agosto 1914 – La Prima Guerra Mondiale si allarga: il Regno Unito entra nel conflitto

Esattamente sessant’anni prima della strage dell’Italicus, un altro evento segnava il destino del mondo: il 4 agosto 1914, la Germania invade il Belgio, violandone la neutralità. In risposta, il Regno Unito dichiara guerra alla Germania, dando così inizio al coinvolgimento del blocco anglosassone nella Prima Guerra Mondiale.

L’entrata in guerra del Regno Unito trasformò quello che era un conflitto europeo in una guerra mondiale, con conseguenze devastanti per milioni di persone e l’assetto politico del XX secolo.

4 agosto 1961 – Nasce Barack Obama, futuro presidente degli Stati Uniti

In un segno di speranza e cambiamento, il 4 agosto 1961 nasce a Honolulu, Hawaii, Barack Hussein Obama, il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti. Eletto nel 2008, ha rappresentato una svolta epocale nella politica statunitense, con un messaggio centrato su unità, uguaglianza e cambiamento.

Durante i suoi due mandati, Obama ha affrontato crisi economiche, conflitti internazionali e riforme storiche come l’Affordable Care Act. La sua figura ha avuto un impatto mondiale, incarnando un momento di trasformazione nella leadership globale.