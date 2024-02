A BENEVENTO IL CSV IRPINIA SANNIO PRESENTA IL NUOVO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE E NOTARILE GRATUITA PER I VOLONTARI

Il CSV Irpinia Sannio ETS presenterà mercoledì 21 febbraio alle ore 18.00 presso il Grand Hotel Il Molino di Benevento il nuovo Sportello di consulenza legale e notarile gratuita per i volontari.

L’attivazione dello sportello rappresenta un importante potenziamento dei servizi consulenziali che il Centro Servizi offre in maniera gratuita agli ETS delle Province di Avellino e Benevento ed arriva dopo le consulenze collettive on line, già garantite dal CSV, e dopo la prima edizione del workshop dal titolo “Le persone con disabilità tra società, economia e diritto: questioni aperte e prospettive di riforma”.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali del presidente del CSV Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, e del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

A seguire gli interventi del direttore del CSV Maria Cristina Aceto, degli avvocati Mario (Marvin) Tomasiello e Stefano Addabbo dello studio legale “TA”, e dell’avvocato Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avocati di Benevento.

A seguire la consegna degli attestati ai partecipanti del workshop “Le persone con disabilità tra società, economia e diritto: questioni aperte e prospettive di riforma”. Conclude il presidente del CSV Amore. Modera Gianluca Zarra.

«In un contesto in continua evoluzione come quello del volontariato e del Terzo Settore, l’attivazione di questo nuovo servizio vuole rappresentare un ulteriore step di crescita per il nostro Centro Servizi che ci permetterà di rispondere ad un bisogno rappresentato da molti ETS garantendo in maniera gratuita alle associazioni una consulenza davvero importante – ha spiegato il presidente del CSV Raffaele Amore -. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere di grande aiuto per tutte le associazioni di Irpinia e Sannio».