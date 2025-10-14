100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle, Buon compleanno, Daniela Basso! Un anno speciale da festeggiare con il cuore pieno di gioia

Oggi, 14 ottobre, compie 41 anni Daniela Basso, originaria di Torre del Greco e residente a Quadrelle — una donna dal sorriso luminoso e dall’animo autentico, amata da chi ha la fortuna di conoscerla.

Quest’anno, il suo compleanno ha un significato ancora più profondo, più dolce, più intenso: nel suo cuore e nel suo corpo sta crescendo una nuova vita.

Una gioia immensa che si intreccia con la sua sensibilità, la sua forza e la sua dolcezza, qualità che da sempre la contraddistinguono.

Le amiche di sempre, le Spice – Barbara, Andreana, Laura e Nadia, le dedicano queste parole colme d’affetto:

“Buon compleanno, Dany.

Quest’anno il tuo compleanno ha un sapore diverso, più dolce, più profondo… perché nel tuo cuore e nel tuo corpo sta crescendo la vita, e non potremmo essere più felici per te.

Ti auguriamo di custodire ogni piccolo momento di questa attesa con la stessa tenerezza e forza che ti contraddistinguono.

Meriti tutta la serenità del mondo, e sappiamo che la maternità saprà donarti una luce ancora più bella di quella che già porti dentro.

Ti vogliamo bene. ”

Un augurio speciale, dunque, per una donna speciale: che questo nuovo anno di vita porti con sé amore, serenità e sogni che diventano realtà.

Buon compleanno, Dany — e che il futuro ti sorrida, luminoso come te.

