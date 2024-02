TURISMO, SPECIALE VACANZE: NORMANDIA, SULLE ORME DELLA STORIA

La Normandia ha scritto grandi pagine di storia, d’arte e di letteratura. A nord delle Francia, la regione si dipana in modo spettacolare lungo imponenti e frastagliate scogliere di gesso bianco, alternate a spiagge sabbiose, in passato teatro di combattimenti durante la seconda guerra mondiale, come Omaha Beach, dove avvenne il famoso sbarco del D-Day Uno degli eventi celebrativi più significativi del 2024 è proprio questo, a ottant’anni dallo sbarco.

SULLE TRACCE DELLA STORIA

La città di Rouen, dominata dalla cattedrale Notre-Dame di Rouen, è il luogo in cui venne giustiziata Giovanna d’Arco, santa per i cattolici, nel 1431

Il grande pittore impressionista Claude Monet nel 1892 si trasferì a Rouen dove, in due anni, dipinse ben 48 dipinti dedicati alla facciata della cattedrale, tra cui La cattedrale di Rouen in pieno sole (La cathédrale de Rouen. Le portail et la tour Saint-Romain, plein soleil), 1893, olio su tela, 107 x 73 cm. oggi a Parigi, Musée d’Orsay.

La grandezza dell’arte di Monet fu quello di voler cogliere “l’impressione di un attimo”, così come fa la macchina fotografica quando cattura la luce. Per primo creò la modalità del “dipingere in serie” , a seconda delle diverse luci della giornata che si posavano sulla pietra ruvida della facciata, per cogliere “l’attimo” su quel soggetto preciso e vedere, di volta in volta, che cosa cambiasse rispetto al dipinto precedente.

Altri eventi principali in programma quest’anno:

– La Città immersiva Viking – Rouen – primavera 2024 aprirà le sue porte nell’Hangar 105 a Rouen. Un’esperienza immersiva ed educativa per far scoprire la storia dei Vichinghi in Normandia.

– La Mora – Honfleur – marzo 2024 – La Mora, nave ammiraglia di Guglielmo il Conquistatore nella conquista dell’Inghilterra, rinascerà ad Honfleur e aprirà le porte a marzo 2024.

E poi la cultura, il patrimonio, le città d’arte, giardini e paesaggi che hanno ispirato i grandi pittori impressionisti, borghi ricchi di storia, le tradizioni, la gastronomia, l’artigianato.

