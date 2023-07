In Bici nei Dintorni della Reggia di Caserta, il libro di Scatozza si presenta lunedì a S.Maria a Vico

Lunedì 10 luglio si presenta a Santa Maria a Vico il libro di Carlo Scatozza “ In Bici nei dintorni della Reggia di Caserta, racconti di cicloturismo, con GiroGustando”.

L’ evento, a cura di AssoartigianiImprese Caserta, è inserito nell’azione divulgativa del Marchio d’Area Valle di Suessola, Opportunità e Sviluppo del territorio, tesa a produrre linee guida per la realizzazione degli itinerari culturali, religiosi, enogastronomici, naturalistici.

L’ appuntamento è ad ingresso libero alle ore 18.30 presso la sala S. Eugenio de Mazenot del Real convento della Basilica Pontificia minore dell’ Assunta dei Padri Oblati di Maria Immacolata in Piazza Aragona a Santa Maria a Vico. A dialogare con l’autore, con il coordinamento di Nicola De Lucia presidente di Assoartigiani Imprese Caserta, ci saranno il dott. Andrea Martelli, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed i sindaci di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, Arienzo, Giuseppe Guida, Cervino Giuseppe Vinciguerra, San Felice a Cancello Emilio Nuzzo.“ Sono particolarmente contento di presentare il mio libro a S.Maria a Vico- dichiara l’autore- e segnatamente l’itinerario raccontato in un capitolo ad hoc dal titolo: Lungo l’Appia verso la Valle di Suessola. Sono convinto che questo territorio, troppo sottovalutato anche dai campani, ha tantissimo da far vedere di bello a visitatori e cittadini consapevoli ma anche tanti servizi da organizzare e valorizzare per un’ utenza su due ruote, elettrica o muscolare che sia, soprattutto in vista del progetto Appia Unesco”.

Nell’ evento ci sarà anche la promozione del progetto I Farinati, laboratorio di panificazione e pasticceria dei detenuti della casa circondariale di Carinola a cura dell’associazione Generazione Libera di Caserta, guidata da Mimmo Laudato e raccontata nel volume per un progetto di integrazione attraverso il rilancio di una ciclofficina del capoluogo.

a cura di A Cascone