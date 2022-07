US ANGRI. LUNEDI AL VIA LA PREPARAZIONE. Una settimana di lavoro al Novi e poi trasferimento a Campitello Matese

Parte la nuova stagione. Lunedì la squadra grigiorossa, LA NOSTRA SQUADRA, si prepara ad iniziare il pre-ritiro estivo, mettendo alle spalle il periodo di vacanze. Agli ordini del tecnico Antonio Floro Flores, la nuova rosa si ritroverà allo stadio Novi, LA NOSTRA CASA, per iniziare la settimana di lavoro che anticiperà il ritiro estivo di Campitello Matese.

La comitiva grigiorossa aspetterà i propri sostenitori nel giorno del raduno, per condividere il calore e la passione che contraddistinguono la piazza angrese che ritorna in serie D dopo 11 anni, dopo aver mangiato la polvere dei campi di provincia, ed ottenuto la meritata promozione in un campionato nazionale.

Questo è il programma degli allenamenti:

Lunedì 25: dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Martedì 26: dalle ore 10.00 alle 12.00 |dalle ore 17.00 alle 19.00

Mercoledì 27: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì 28: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 | dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Venerdì 29: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Sabato 30: dalle ore 10.00 alle 12.00 | dalle 17.00 alle 19.00

Domenica 31: giornata di riposo

Lunedì 1 agosto: Partenza per il ritiro estivo di Campitello Matese