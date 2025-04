Si ferma il calcio italiano per la scomparsa di Papa Francesco

In segno di lutto per la morte di Papa Francesco, il mondo del calcio italiano si ferma. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente il rinvio di tutte le partite previste nella giornata odierna, domenica 21 aprile 2025, valide per il Campionato di Serie A Enilive e il torneo Primavera 1.

La decisione, comunicata nelle prime ore del pomeriggio, è stata presa per rispetto nei confronti della figura del Santo Padre e della sua straordinaria importanza spirituale, religiosa e simbolica a livello globale.

“In segno di cordoglio per la scomparsa del Santo Padre Francesco – si legge nella nota della Lega – le gare previste nella giornata odierna sono rinviate a data da destinarsi.”

La notizia ha suscitato grande commozione anche tra i club, i tifosi e i protagonisti del mondo del pallone. Numerose le testimonianze di affetto e preghiera condivise dalle società di Serie A sui social, con messaggi, immagini e minuti di silenzio spontanei in segno di omaggio a Papa Bergoglio, grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo in Argentina.

Il calcio, come tutta l’Italia, si unisce così nel dolore e nel ricordo di un Papa che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e dell’umanità.