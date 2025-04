Papa Francesco: “Niente catafalco, voglio un funerale semplice”

​Nel libro-intervista El Sucesor di Javier Martinez-Brocal, Papa Francesco ha rivelato le disposizioni per il proprio funerale, segnando un cambiamento significativo rispetto alle tradizioni precedenti.

Un Rito Funebre Semplificato

Papa Francesco ha espresso il desiderio di essere esposto nella bara e non su un catafalco, “con dignità ma come ogni cristiano” . Ha deciso di ridurre le veglie funebri da due a una e di eliminare la cerimonia per la chiusura della bara, ritenendo il rituale attuale “troppo sovraccarico” .​

Sepoltura a Santa Maria Maggiore

Il Pontefice ha indicato la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma come luogo della sua sepoltura. Ha specificato che, dopo la statua della Regina della Pace, c’è una stanza precedentemente utilizzata per conservare candelabri, che sarà preparata per accoglierlo . Papa Francesco ha sottolineato il legame personale con questa basilica, frequentata da lui anche prima del pontificato.​

Con queste disposizioni, Papa Francesco intende promuovere un’immagine di umiltà e semplicità, in linea con i valori che ha sostenuto durante il suo pontificato.​