Il Napoli favorito per lo scudetto: La partita col Sassuolo è cruciale

La stagione calcistica italiana è in pieno svolgimento, e il Napoli sembra essere uno dei principali contendenti per lo scudetto. Con i giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia.

Una notizia positiva per i tifosi del Napoli è che Kvaratskhelia è finalmente recuperato da un infortunio e potrebbe essere schierato nella prossima partita contro il Sassuolo. Il georgiano ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo, dimostrando di essere in buona forma fisica. Questo è un segno incoraggiante per il Napoli, poiché Kvaratskhelia è stato uno dei giocatori chiave nel loro cammino di successo.

Inoltre, anche Gaetano è tornato ad allenarsi a pieno ritmo, fornendo al mister Garcia ulteriori opzioni per la formazione. La profondità della rosa del Napoli sta diventando sempre più evidente, e questo è fondamentale per una lunga stagione.

La probabile formazione contro il Sassuolo sembra essere solida e competitiva. L’aggiunta di giocatori come Anguissa ha rafforzato il centrocampo, mentre gli attaccanti come Osime e Kvaratskhelia hanno dimostrato di essere pericolosi sotto porta.

Ecco la probabile formazione:

Portiere: Da decidere.

Difesa: 96 Gollini (in panchina), 12 Contini, 59 Zanoli, 3 Natan, 55 Ostigard.

Centrocampo: Anguissa, Mario Rui (in panchina), Gaetano (in panchina), Cajuste, Elmas (in panchina).

Attacco: Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano (in panchina), Zerbin, Raspadori, Simeone.

La panchina del Napoli è ben fornita di opzioni di qualità, il che dà al mister Garcia la possibilità di apportare cambiamenti tattici durante la partita.

(Guerriero Andrea Salvatore)