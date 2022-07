CALCIO – US ANGRI 1927. VINCENZO BARONE E’ UN ATTACCANTE DELL’ANGRI

L’Unione Sportiva Angri 1927 è lieta di annunciare di aver chiuso l’accordo con l’attaccante classe 1995 Vincenzo Barone. Nella sede di via Murelle, il presidente Armando Lanzione, il General Manager Antonio De Luca e il direttore sportivo Antonio Del Sorbo hanno formalizzato la trattativa con il forte attaccante.

Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Vincenzo Barone:

“Per me è un onore essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Sono un attaccante che ama attaccare la profondità, che ama aiutare la squadra anche in fase difensiva. Ai tifosi chiedo di starci vicino e di seguirci sempre. So che lo faranno e non vedo l’ora di vederli presto allo stadio.”

Scheda

Vicenzo Barone si è formato nelle giovanili del Napoli. Con il club partenopeo resta fino alla stagione 2012-2013. Nella stagione successiva passa al Lanciano dove comincia nelle giovanili. A gennaio 2014 si trasferisce al Vico Equense con cui esordisce in Serie D. Da qui, poi, i campionati con le maglie di Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione, di nuovo al Legnago, poi Delta PT, Gladiator ed in fine l’esperienza in Serie C con il Taranto. Complessivamente, Barone vanta 228 presenze in Serie D con 52 gol all’attivo. Sono solo 8, invece, le presenze in Serie C.