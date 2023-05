BAIANO. Convegno dell’I.C. “Giovanni XXIII-Parini”: ”Per amore del mio popolo non tacerò”

Nell’ambito del progetto “Educare alla legalità” patrocinato dal comune di Baiano si è tenuto oggi 20 maggio 2023, nell’auditorium della scuola secondaria un incontro dal titolo ”Per amore del mio popolo non tacerò”. Presenti i sindaci dei comuni di Baiano e di Sperone, il Prof. Franco Vittoria, docente dell’Università Federico II di Napoli. Ospite d’onore Marisa Diana sorella di Don Peppe, sacerdote di Casal di Principe (CE), ucciso per mano della camorra il 19 marzo 1994.

Il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Napolitano, dando il benvenuto e avviando il convegno, ha esortato gli alunni a vivere la legalità nella loro quotidianità, avendo a cuore il rispetto delle regole in tutti gli ambiti della loro vita. Grande spazio è stato dato all’intervento della sig.ra Marisa Diana che, con grande vigore, ha dato voce a quanto di bello e di utile suo fratello sacerdote aveva costruito nella comunità cristiana della parrocchia “San Nicola di Bari” di Casal di Principe. La frase pronunciata dalla signora “Don Peppe si trovava al posto giusto al momento giusto” ha sottolineato quanto sia stato nobile il suo ministero sacerdotale al servizio dei più deboli del suo paese. Interessanti e coinvolgenti le domande poste da alcune ragazze alla signora Marisa alle quali lei ha risposto con tanta forza, sottolineando che suo fratello non è stato un eroe (non voleva essere chiamato così!) e che grazie al martirio della sua vita, ha donato un nuovo impulso di rinascita alla città di Casal di Principe, divenuta meta anche della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I ragazzi hanno accolto con empatia le sue parole perché lei, come tutte le persone dedite alla educazione ed alla formazione, hanno il dovere e il compito di “non tacere per amore del popolo” dei giovani che sono il futuro bello di questa umanità.

Grazie, sig.ra Marisa Diana, che continua ad essere “Il microfono “ della voce di Don Peppe!