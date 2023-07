Appuntamento questa sera, in Piazza L. Lauro, alle ore 22:00, per il “Be Talent” uno spettacolo promosso dal Forum dei Giovani di Sperone e supportata dall’Amministrazione Comunale. Ci saranno esibizioni di ogni tipo, dal ballo, al canto, alle esibizioni canore, strumentali fino al cabaret. Il divertimento è assicurato per grandi e piccini (A.S.).