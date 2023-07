Malfunzionamento dei ripetitori del digitale terrestre dal castello di Avella: Un problema che richiede sollecita risoluzione.

Nell’era digitale in cui siamo immersi, l’affidabilità e l’efficienza delle infrastrutture tecnologiche sono fondamentali per garantire una connessione stabile e una fruizione ottimale dei servizi digitali. Tuttavia, nella zona circostante al castello di Avella, i ripetitori del digitale terrestre stanno causando problemi da diversi giorni, e ciò sta impedendo ai cittadini di godere appieno dei vantaggi offerti dalla trasmissione digitale. È fondamentale che le autorità competenti, in particolare i sindaci di Mugnano nel Cardinale, Sirignano e Quadrelle, intervengano prontamente per far risolvere questa situazione.

Il problema persistente: Da qualche tempo, i ripetitori del digitale terrestre posizionati nel castello di Avella non funzionano correttamente, causando interruzioni e problemi di ricezione per gli abitanti di Quadrelle Sirignano e Mugnano del Cardinale. Questa situazione sta generando disagio e frustrazione tra i cittadini, che si aspettano un servizio affidabile e senza intoppi nell’era digitale in cui viviamo.

I sindaci di Mugnano nel Cardinale, Sirignano e Quadrelle devono prendere in considerazione l’importanza di questo problema e assumere un ruolo attivo nella sua risoluzione. Come rappresentanti delle rispettive comunità, hanno il dovere di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e agire di conseguenza.

L’importanza del digitale terrestre: Il digitale terrestre rappresenta una delle principali fonti di intrattenimento e informazione per molte famiglie. Attraverso questa tecnologia, si possono ricevere una vasta gamma di canali televisivi e servizi interattivi.

La necessità di una soluzione immediata: Considerando l’impatto negativo che il malfunzionamento dei ripetitori sta avendo sulla comunità locale, è urgente che i sindaci di Mugnano nel Cardinale, Sirignano e Quadrelle agiscano prontamente per risolvere questo problema. Dovrebbero avviare un dialogo con le autorità competenti responsabili della manutenzione.

Solo attraverso un impegno collettivo e una soluzione tempestiva sarà possibile ripristinare la connettività televisiva e assicurare il benessere digitale delle comunità coinvolte.

(Andrea Salvatore Guerriero)