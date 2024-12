GRS Radio Sperone celebra il primo anno di attività con una maratona radiofonica

Un anno di emozioni, musica e informazione: il GRS / Gruppo Radio Sperone festeggia il suo primo compleanno organizzando una speciale maratona radiofonica, che si terrà il prossimo 5 gennaio 2025. L’evento inizierà alle 10:00 del mattino e proseguirà senza interruzioni fino alle 22:00, offrendo una giornata unica, ricca di intrattenimento e ricordi.

Durante la maratona, tutti gli speaker, DJ e collaboratori di GRS si alterneranno ai microfoni per raccontare le esperienze e le emozioni vissute nel corso di questo primo entusiasmante anno di attività. La programmazione speciale darà voce a molti ospiti, tra cui artisti, partner e collaboratori, che nel 2024 hanno scelto GRS come punto di riferimento per la diffusione di musica, cultura e informazione.

Con il motto “Sempre insieme per dare Musica, Informazione e Cultura”, GRS si è affermata come una delle realtà emergenti più dinamiche nel panorama radiofonico locale, dimostrando come la radio rimanga uno degli strumenti di comunicazione più potenti e inclusivi.

L’evento sarà un’occasione per ringraziare il pubblico e i partner per il sostegno ricevuto, e per consolidare il legame che unisce GRS alla sua comunità.

Non mancate! Sintonizzatevi il 5 gennaio per vivere insieme questa giornata di festa e condivisione.