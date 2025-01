GRS, Gruppo Radio Sperone al 75° Festival di Sanremo.

GRS, il Gruppo Radio Sperone, è pronto a portare il 75° Festival di Sanremo direttamente nelle vostre case con un programma ricco di dirette ed emozioni. Durante la settimana del Festival, dall’11 al 15 febbraio, la radio sarà presente a Sanremo con un doppio studio per offrire una copertura completa dell’evento musicale più amato in Italia.

Doppia Postazione: Studio Live e Casa Sanremo

Lo studio principale sarà situato a Corso Orazio Raimondo 1, accanto al Teatro Ariston, cuore pulsante della manifestazione. Inoltre, GRS sarà anche in diretta da Casa Sanremo, consolidando la sua presenza e dimostrando il proprio impegno nel raccontare ogni momento del Festival.

Il Direttore Artistico, Peppe Alaia, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di rappresentare GRS in un evento così prestigioso. Con la nostra squadra, gli speaker, i tecnici e tutto lo staff, offriremo una copertura senza precedenti, con collegamenti audio e video direttamente dalla città dei fiori.”

Gli Appuntamenti in Diretta

GRS vi terrà compagnia con una programmazione studiata nei minimi dettagli:

Dalle 8:00 alle 10:00 – Diretta da Casa Sanremo

– Diretta da Dalle 12:00 alle 14:00 – Diretta dalla postazione live di Corso Orazio Raimondo 1

– Diretta dalla postazione live di Dalle 16:00 alle 22:00 – Diretta da Casa Sanremo

Oltre a questi appuntamenti, ci saranno collegamenti speciali in diretta dalla Sala Stampa e reportage dal centro di Sanremo, per raccontare il Festival in ogni suo angolo, grazie a contributi audio e video esclusivi.

Partner e Collaborazioni

Un ringraziamento speciale va al nostro Media Partner TAKIUS ELETTRONICA, che supporta l’iniziativa. Per maggiori informazioni sui loro servizi, visitate Takius Elettronica.

Non perdete l’appuntamento con il Festival di Sanremo su GRS: emozioni, musica e tanto divertimento vi aspettano!