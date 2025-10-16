Maltempo ad Avella: danni alle strutture della Sagra della Castagna e della Nocciola

Il maltempo che nella notte ha interessato l’area baianese ha creato diversi disagi anche ad Avella, dove le forti raffiche di vento hanno danneggiato alcune strutture allestite in Piazza Convento per la Sagra della Castagna e della Nocciola giunta quest’anno alla XII edizione.

La manifestazione, giunta alla sua seconda settimana di svolgimento in programma per il prossimo week end rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno avellano, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato i preparativi. Alcuni gazebo e coperture sono stati divelti o spostati dal vento, creando momenti di pericolo e rendendo necessarie immediate verifiche di sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti o danni a persone, ma occorre ripristinare l’area e mettere in sicurezza le strutture. Le operazioni di sistemazione dovrebbero iniziare appena possibile, così da garantire il regolare svolgimento degli eventi previsti per il prossimo fine settimana.

Nonostante le difficoltà, la comunità di Avella resta fiduciosa: la Sagra della Castagna e della Nocciola è ormai un simbolo del territorio, capace di valorizzare i prodotti tipici e di richiamare numerosi visitatori, tra tradizione, sapori e convivialità.