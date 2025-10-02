Lutto ad Avella: addio a Stefano Pecchia, il “canterino” amato da tutti. Video

Ad Avella è venuto a mancare, all’età di 69 anni, Stefano Pecchia, conosciuto da tutti come Stefani. Figura molto nota nella cittadina archeologica, era apprezzato per il suo carattere allegro e scherzoso. Amava cantare, passione che gli valse il soprannome di canterino.

Indimenticabile la sua partecipazione, circa undici anni fa, alla trasmissione televisiva “Avanti un altro” condotta da Paolo Bonolis su Canale 5, dove si rese protagonista di momenti esilaranti, arrivando persino a ricoprire per gioco il ruolo di “valletto” al fianco del conduttore.

Molto legato all’associazione Mela, Stefani partecipava con entusiasmo alle iniziative organizzate dal presidente Riccardo D’Avanzo, in particolare alla tradizionale Corrida di Avella, dove non mancava mai di esibirsi. Amava definirsi “vicepresidente onorario” dell’associazione, titolo che portava con orgoglio.

Il ricordo di Stefano Pecchia resterà vivo nella comunità avellana, che oggi si stringe attorno alla famiglia, condividendone il dolore per la perdita di una persona semplice, genuina e sempre pronta a regalare un sorriso.

I funerali si terranno domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 11:00, presso la chiesa di San Giovanni ad Avella.



